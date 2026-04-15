Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Secun de la Rosa y Silma López - miércoles 15 de abril de 2026

Secun de la Rosa y Silma López presentan la película Casi todo bien, Jorge Yorya habla del universo streamer y Carmen Romero se imagina cómo fue la reunión para crear las rotondas. Además, en la sección de prensa rosa, Nacho García se proclama fan de la IA en las redes de Raquel Mosquera y en el apartado musical, Alba Cordero hace una lista de canciones para cumplir 30 años. Todo esto unido al cumpleaños de Europa FM y a un premio de 1.500 euros en Pilla la cita y gana la guita.