¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 23 al 27 de marzo

Cuerpos especiales se va de vacaciones de Semana Santa después de una semana top. Antes de cerrar la maleta para salir de la rutina, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus despliegan la alfombra del estudio para recibir, entre otros, al oscarizado Jorge Drexler, a la estrella de los 90 Yurena (antes Tamara) y quien fue la voz del GPS durante años.

Además, esta semana MEEK se une al bote de Pilla la cita y gana la guita para celebrar el éxito de su canción Fabulous y descubriremos al nuevo miembro de la lista de los los pueblos más molones de España. También se abrirá una nueva semana de concurso aunque habrá que esperar a la vuelta de vacaciones para conocer al ganador.

Descubre aquí qué invitado viene cada día y repasa cuándo se pasa cada colaborador.

Lunes 23 de marzo - Jorge Drexler

La semana arranca con Jorge Drexler, que el pasado viernes 13 de marzo lanzó el disco TARACÁ, con 11 canciones y numerosas colaboraciones. Entre ellas, Cuando cantaba Morente, en la que se une a Ángeles Toledano y Julio Cobelli.

También estarán en el estudio nuestros habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua, que cada semana nos invita a disfrutar de un viaje musical al pasado.

Martes 24 de marzo - Ginebras

El martes vienen nuestras amigas Ginebras, de estreno con el disco Donde nada es para tanto. También nos visitarán Jorge Yorya y Espido Freire, dispuesta a sacarle punta a la letra de una canción.

Miércoles, 25 de marzo - Jordi Sánchez

El miércoles hablaremos con Jordi Sánchez de Vida Perra, la nueva serie de Carlos Areces que se estrena el viernes 27. Además, Jorge Yoya trae la actualidad que acaba de pasar y Carmen Romero regresa tras un triunfal debut hablando de bidés.

Jueves 26 de marzo - Yurena

Yurena se estrena como invitada de Cuerpos especiales para hablar de Yurena. Toda la verdad de una mujer inmortal, su biografía a la venta desde el 9 de marzo. También es día de Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del morning de Europa FM.

Viernes 27 de marzo - Nikki García

La cantante Nikki García, quien fue voz del GPS durante siete años, estrena Belleza y Terror, su primer álbum, y charla con Nacho y Lala a las puertas de la Semana Santa.

Además, el viernes es día deJuan Sanguino y las reviews de Bertus.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.