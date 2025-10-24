¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 27 al 31 de octubre

¡Cuerpos especiales no descansa! El antimorning-show presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus trae nuevos y emocionantes invitados para que los oyentes de Europa FM empiecen el día con una buena dosis de cultura y humor.

Todo esto, sin dejar de lado los premios... El concurso Pilla la cita y gana la guita sigue repartiendo dinero cada día.

Lunes, 27 de octubre - Invitado sorpresa

¡La semana empieza con un invitado sorpresa! ¿Qué tendrá preparado el equipo para Eva Soriano y Nacho García...? Sí sabemos que Arturo Paniagua demostrará una vez más por qué es el experto musical de confianza de Cuerpos especiales.

Martes, 28 de octubre - Bombai

La banda de música Bombai llegará el martes para presentar Llamas, su nuevo sencillo tras celebrar su décimo aniversario. Jorge Yorya nos sumergirá en nuevos secretos de Internet y Espido Freire analizará la letra de otra canción.

Miércoles, 29 de octubre - Anabel Alonso

Anabel Alonso se pasa por el pisito de Eva Soriano y Nacho García para hablar de su experiencia como protagonista de La mujer rota, un monólogo de Simone de Beauvoir con la dirección de Heidi Stenhardt. Jorge Yorya no abandona el pisito y Ana Morgade promete arrancarnos buenas risas.

Jueves, 30 de octubre - Jaime Lorente y Manuel Vega

Los actores Jaime Lorente y Manuel Vega protagonizan Reversión, un thriller sobre el que desvelarán todos los secretos en Cuerpos especiales antes de su estreno en cines el 7 de noviembre. Como colaboradores, tenemos a Jorge Yorya y a nuestro psicólogo de confianza: Santos Solano.

Viernes, 31 de octubre - Siloé

Para cerrar la semana, la banda de música Siloé hablará con Nacho García y Lalachus para presentar su último sencillo: Campo grande. Y, como buen viernes, toca review de Bertus y una buena sesión de cultura pop con Juan Sanguino.

👉 Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 08:00 a 10:00.