Las novedades musicales más destacadas: Bon Jovi con Robbie Williams, Miss Caffeina y más

Llega el viernes con una nueva tanda de novedades musicales, donde los artistas internacionales y nacionales se dan la mano para hacer vibrar a los oyentes de Europa FM. Esta semana, Bon Jovi y Robbie Williams se juntan en la nueva versión de We Made It Look Easy , mientras Charlie Puth trae el primer tema de su próximo álbum y Joaquina se divierte en Los 41 . Desde España, Miss Caffeina le canta al desamor y Bombai arde en Llamas .

Los viernes no serían lo mismo sin novedades musicales. Por eso, en Europa FM recopilamos los cinco estrenos más destacados de la semana que llegan desde artistas internacionales y nacionales. ¡Te lo cuenta Marta Nogales!

Por un lado, Bon Jovi y Robbie Williams se juntan para un nuevo adelanto del disco Forever (Legendary Edition), mientras el estadounidense Charlie Puth trae el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio y Joaquina se pone divertida con Los 41. A nivel nacional, Miss Caffeina le canta al desamor en Hoy va a ser el día, cuyo estreno llega a la par del nuevo disco del grupo, y Bombai arde en Llamas.

'We Made It Look Easy' - Bon Jovi ft. Robbie Williams

En 2024, la banda estadounidense Bon Jovi publicó su disco Forever. Un año después, prepara el lanzamiento de una edición especial de aquel álbum que verá la luz el 24 de octubre, no sin antes lanzar una nueva versión del tema We Made It Look Easy junto al británico Robbie Williams.

'Hoy va a ser el día' - Miss Caffeina

Miss Caffeina llega con un nuevo disco BUENASUERTE acompañado de su cuarto sencillo, Hoy va a ser el día. En él, percibimos un sonido pop con ciertos toques electrónicos que acompaña a una letra que refleja esos vaivenes que se sufren en la ruptura. "No malgasto un día más / En quererte en encontrar / En las fotos de estos meses / La he vuelto a liar / Y te he escrito sin razón y unas copas de más / Mientras bailo entre la gente", dice el tema. La banda saldrá de gira entre enero y junio de 2026 con Europa FM como radio oficial.

'Llamas' - Bombai

Tras celebrar su décimo aniversario, Bombai estrena esta nueva canción pop con aires modernos y un mensaje de fraternidad. Con su Valencia natal como escenario, la banda se sumerge en historias de amor, amistad y compañerismo que nacen de los momentos más difíciles. "Entre la tierra, el fuego y el ruido del mundo… todavía hay historias que hacen que todo se detenga", dicen sus integrantes sobre Llamas.

'Changes' - Charlie Puth

El estadounidense Charlie Puth el primer sencillo de Whatever's Clever!, su futuro cuarto álbum de estudio. "Esta canción es la manera perfecta de llevaros a la parte más hermosa y colorida de mi vida, que resulta ser este momento", comenta el artista sobre Changes. "Ha habido algunos cambios / En nuestras vidas / Oh, puedo sentir la distancia / El espacio y el tiempo / Han hecho que todo sea diferente / Día y noche / Oh, todo ha cambiado y / No sé por qué", canta en el estribillo.

'Los 41' - Joaquina

"Me reí mucho escribiendo esta canción", comenta la venezolana sobre su nueva canción. "Qué difícil encontrar un hombre en el siglo XXI / Que pase la noche y no se espante al desayuno / Tal vez mamá te doblará la ropa / Hasta que cumplas los 41", dice la letra de Los 41, una composición irónica y divertida creada por la ganadora de un premio Latin Grammy.

Sigue la lista completa de novedades musicales