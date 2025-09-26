¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 29 de septiembre al 3 de octubre

Cuerpos especiales despliega su alfombra naranja para recibir a actores y cantantes en esta última semana de septiembre/primera de octubre.

Las risas siguen presentes en el estudio de la mano de colaboradores como Jorge Yorya y Bertus y volvemos a aprender de cultura pop con Juan Sanguino y de salud mental, con Santos Solano.

Además, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus continúa repartiendo premios con el concurso Pilla la cita y gana la guita que llega al lunes con un bote de 4.500 euros. ¡Apunta todo lo que se viene!

Lunes, 29 de septiembre - Ale Tous

El actor Ale Tous viene el lunes para hablar de la obra de teatro El Pueblo, que dirige y protagoniza en el Teatro Luchana de Madrid. El thriller dramático estará en cartel todos los sábados hasta el 18 de octubre.

Martes, 30 de septiembre - Niña Polaca

El martes hablamos de música con Niña Polaca, que viene a presentar Suena ABBA cuando enciendes el motor, el single que estará disponible a partir del 2 de octubre.

Miércoles, 1 de octubre - Aura Garrido y Álex González

Aura Garrido y Álex González vienen también a hablar de un estreno. Su película La Sospecha De Sofía llega a las salas el viernes 3 de octubre.

Jueves, 2 de octubre - Antonio Orozco

La sorpresa la trae el jueves Antonio Orozco, que hace un alto en su gira para venir al programa y poner en un apura a Eva Soriano. ¿Tendrán que cantar juntos Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense En Ti?

Viernes, 3 de octubre - Vanesa Martín

La semana la despide Vanesa Martín, que llega en un momento muy especial al estudio. La cantante aterriza en el programa justo un día antes de su concierto en el Movistar Arena de Madrid. A lo mejor se anima y nos da alguna exclusiva sobre la cita musical.