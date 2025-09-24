Álex O'Dogherty: "Hay mucha gente que no quiere conocer sus orígenes. Si lo descubrieran se desmontaría su argumento"

Álex O'Dogherty podría haber puesto tres sellos en el pasaporte de Cuerpos especiales con su visita de este miércoles. Su visita al morning de Europa FM ha sido en calidad de director, escritor y actor ya que ha presentado el documental De todos lados un poco, el libro Palabrerío Ibérico y el espectáculo Palabras Mayores.

Su apellido de origen irlandés le llevó a grabar el documental en el que invirtió tres años de trabajo y que fue cambiando según pasaba el tiempo y avanzaba en su investigación.

"Empezó queriendo contar la historia de mi padre, de cómo ha ido toda la vida tratando de buscar el origen de nuestro apellido. Encontró una historia muy chula pero solo nuestra historia me pareció que no era suficiente y decidí llamar a cuatro amigos españoles con apellidos raros", ha contado a Eva Soriano y Nacho García. "La curiosidad fue que lo mío era anecdótico".

Al final, él es un gaditano con apellido irlandés pero en De todos lados un poco participan personas de otro lugar de origen. "Personas con otro color de piel y con experiencias han sido muy diferentes", ha seguido. "Estos temas empezaron a surgir en el documental y nos cambió un poco el rumbo de todo. Fue un poco lo que quisimos contar".

"Si todos investigáramos en nuestros ancestros, descubriríamos que todos venimos de muchos sitios y que ninguno nos pertenece"

La conclusión fue unánime. "Si todos investigáramos en nuestros ancestros, descubriríamos que todos venimos de muchos sitios y que ninguno nos pertenece. Hay gente que parece que le han dado la llave de su pueblo...", ha seguido el cómico, que defiende que "hay mucha gente que no quiere saber el origen de su apellido porque si lo descubrieran se desmontaría el argumento".

Un libro y una gira

A la vez que promociona el documental, Álex O'Dogherty promociona su libro Palabrerío Ibérico, que recopila términos y expresiones de todas las provincias de España y que empezó a gestar durante su gira anterior. Fueron cinco años recorriendo España y en los que se propuso actuar en todos los rincones del país.

El actor pedía colaboración al público y también contó con la ayuda de amigos cómicos como Berto Romero, Andreu Buenafuente o Roberto Leal, que le propuso la palabra engopillarse. Muy Roberto Leal, ha sentenciado Eva Soriano.

A esta promoción hay que sumar la gira Palabras Mayores con la que está recorriendo España y que le han obligado a llevar una organización máxima. Tiene un Excel para llegar a todo. Y luego el truco está en "dormir mucho, comer bien y tomármelo con estoicismo".