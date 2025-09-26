Judeline y Amaia hacen realidad el sueño de sus fans con el lanzamiento de 'Com Você'

Com Vocé es el sueño cumplido de los fans de Judeline y Amaia. Las dos artistas se han unido para lanzar su primera colaboración, una bossa nova con pinceladas de rumba chill en la que las dos artistas cantan a la persona amada manteniéndose fieles a su estilo.

Evocadora y sensual, la canción escrita en español y portugués apela al "deseo de acompañar, de vivir y sentir con alguien especial, sin importar el idioma ni las fronteras". "Un himno que se mueve entre lo íntimo y lo expansivo. Ideal para cerrar el verano con un suspiro optimista", apunta la nota de prensa.

"Envuélveme, eu só quero estar com você | Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame | Envuélveme, sácame de aquí, llévame | Que vas a quedarte y no te vas, prométeme", dice el estribillo de Com Vocé, una canción que supone un nuevo paso en la ascendente carrera de Judeline, marcada por su capacidad de innovar, y consolida aún más el papel de Amaia como una de las artistas más versátiles y queridas de la música española.

La canción coescrita junto a Carlos Ares llega acompañada de un videoclip, dirigido por Daniel Dalfó y Carlos Marcenado, en el que se ve a las dos artistas interpretando la canción en espacios elegantes y futurista y con protagonismo de los efectos especiales.

La letra de 'Com Vocé', de Judeline y Amaia

[Intro: Judeline & Amaia]

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la

[Verso 1: Judeline]

La noche está divina y mi piel llena de purpurina

Y veo el brillo de tus ojos florecer

El agua cristalina y tu cuerpo hacia mí camina

Veo el cielo de color amanecer

[Estribillo: Judeline]

Envuélveme, eu só quero estar com você

Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame

Envuélveme, sácame de aquí, llévame

Que vas a quedarte y no te vas, prométeme

[Interludio: Judeline & Amaia]

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la

[Verso 2: Amaia]

Quiero que quieras quedartе en mi vida

Puedo controlar tu mentе si me miras

En la oscuridad del cuarto, nuestros ojos brillan

Esa noche fue como de fantasía

Ahora le canto a la luz esa melodía

Oh-oh, es mi forma de querer

[Puente: Judeline & Amaia]

Dame un baile más com você

Dame de algo que no probé

Yo me quedo si es com você

Eu só quero estar com você (Você)

Eu só quero estar com você (Você)

Eu só quero estar com você

[Estribillo: Amaia]

Envuélveme, eu só quero estar com você

Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame

Envuélveme, sácame de aquí, llévame

Que vas a quedarte y no te vas, prométeme

[Outro: Judeline & Amaia]

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la

La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la