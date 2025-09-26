Judeline y Amaia hacen realidad el sueño de sus fans con el lanzamiento de 'Com Você'
Judeline y Amaia nos regalan este viernes Com Vocé, la esperada colaboración de la que llevaban días dando pistas en redes sociales. La canción supone un nuevo paso en la carrera de la catalana, marcada por su capacidad de innovar, y de la cantante de Pamplona, una de las artistas más versátiles de la música española.
Com Vocé es el sueño cumplido de los fans de Judeline y Amaia. Las dos artistas se han unido para lanzar su primera colaboración, una bossa nova con pinceladas de rumba chill en la que las dos artistas cantan a la persona amada manteniéndose fieles a su estilo.
Evocadora y sensual, la canción escrita en español y portugués apela al "deseo de acompañar, de vivir y sentir con alguien especial, sin importar el idioma ni las fronteras". "Un himno que se mueve entre lo íntimo y lo expansivo. Ideal para cerrar el verano con un suspiro optimista", apunta la nota de prensa.
"Envuélveme, eu só quero estar com você | Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame | Envuélveme, sácame de aquí, llévame | Que vas a quedarte y no te vas, prométeme", dice el estribillo de Com Vocé, una canción que supone un nuevo paso en la ascendente carrera de Judeline, marcada por su capacidad de innovar, y consolida aún más el papel de Amaia como una de las artistas más versátiles y queridas de la música española.
La canción coescrita junto a Carlos Ares llega acompañada de un videoclip, dirigido por Daniel Dalfó y Carlos Marcenado, en el que se ve a las dos artistas interpretando la canción en espacios elegantes y futurista y con protagonismo de los efectos especiales.
La letra de 'Com Vocé', de Judeline y Amaia
[Intro: Judeline & Amaia]
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la
[Verso 1: Judeline]
La noche está divina y mi piel llena de purpurina
Y veo el brillo de tus ojos florecer
El agua cristalina y tu cuerpo hacia mí camina
Veo el cielo de color amanecer
[Estribillo: Judeline]
Envuélveme, eu só quero estar com você
Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame
Envuélveme, sácame de aquí, llévame
Que vas a quedarte y no te vas, prométeme
[Interludio: Judeline & Amaia]
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la
[Verso 2: Amaia]
Quiero que quieras quedartе en mi vida
Puedo controlar tu mentе si me miras
En la oscuridad del cuarto, nuestros ojos brillan
Esa noche fue como de fantasía
Ahora le canto a la luz esa melodía
Oh-oh, es mi forma de querer
[Puente: Judeline & Amaia]
Dame un baile más com você
Dame de algo que no probé
Yo me quedo si es com você
Eu só quero estar com você (Você)
Eu só quero estar com você (Você)
Eu só quero estar com você
[Estribillo: Amaia]
Envuélveme, eu só quero estar com você
Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame
Envuélveme, sácame de aquí, llévame
Que vas a quedarte y no te vas, prométeme
[Outro: Judeline & Amaia]
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la-ra, la-ra, la-la
La-ra, la-ra, la-la-la-la-la, la