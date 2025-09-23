Espido Freire, sobre 'Clima Tropical': "Nos regala una versión pop de Sartre. La existencia se fundamenta en la penetración"

A nadie le pilla por sorpresa si decimos que Clima Tropical de Dani Fernández es una canción que habla de sexo. El propio cantante lo contó en su primera visita a Cuerpos especiales y si uno se detiene a leer la letra descubrirá detalles que no tienen desperdicio.

Eso ha hecho la escritora Espido Freire, nueva colaboradora del morning de Europa FM, que tras analizar 6 de febrero de Aitana, le ha sacado punta a este tema para escuchar con "una libreta de puntas a un lado y una caja de clínex al otro". "Pero no clínex de llorar, clínex de los otros", ha dicho con ironía antes de empezar con el despiece.

La canción arranca con el verso Desde la estrella polar | Nos fundimos junto a mis instintos y rápido cambia a Tu encaje arañando el suelo. "Empezamos en lo más alto del firmamento y seguimos en el suelo. ¿No os recuerda a la caída de Lucifer?", ha dicho la escritora.

Espido Freire ha puesto el foco en el uso que hace Dani Fernández de la primera persona —He encendido, he marcado, he sentido...— que indica que el cantante "es protagonista de su propio jaleo".

"Y fijémonos en el estribillo. He perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control. El yo desaparece de pronto, la culpa es para otro. Un psicoanalista lo llamaría la pérdida de los límites del ego. Yo lo llamo sábado por la noche a partir de las 2 de la mañana", ha seguido Espido Freire antes de entrar en el terreno más sexual.

"Un relato de pasión que no necesita lógica, solo repetición y unos poquitos de jadeos"

"Habla de astillar, habla de astillas por ahí... ", ha señalado sobre la frase Las astillas desnublando el cielo, para luego fijarse en la parte que dice He sentido fuerte la explosión. "Llegamos al clímax. No se puede ser más claro, pero para asegurarse dice oh, ah, oh, ah... Es una onomatopeya clara", ha apuntado antes de fijarse en una frase aún más significativa.

Solo soy cuando me meto dentro, canta Dani Fernández. "Nos regala una versión pop de Sartre. La existencia se fundamenta en la penetración", ha añadido Espido Freire, que ha concluido su análisis con una reflexión: "Entre la estrella polar y el encaje que roza, el faro encendido y las astillas en el suelo, se cuela un relato de pasión que no necesita lógica, solo repetición y unos poquitos de jadeos" .

Antes de despedirse, la escritora se ha puesto en manos del azar para elegir la canción a analizar en su próxima visita a Cuerpos especiales: le ha tocado Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36.