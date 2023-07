Úrsula von der Leyen visita 'Cuerpos especiales' y habla sobre la Radio Oficial de Europa: "Bueno, me lo voy pensando"

Estábamos nosotros tan tranquilos, grabando los últimos segundos de programa en Cuerpos especiales, cuando hemos recibido la visita más esperada del año.

Úrsula von der Leyen llega tarde, pero llega. La presidenta de la Comisión Europea, que ha aparecido con un look ligeramente cambiado que ha puesto difícil a Eva e Iggy reconocerla, ha irrumpido en nuestro estudio. Vamos, que se ha colado, con todas las letras y nos ha relatado su periplo por la capital española. "He estado en el Museo del Prado, en el cienmon(taditos)".

En pleno repaso por la cultura más representativa del país, no ha podido evitar caer en nuestro programa, icono y símbolo español más que consolidado. "He dicho: 'me voy a venir al programa a ver si me entrevistan", nos ha pedido.

Pero no ha sido tanta la suerte que hemos tenido. "Hemos terminado ya, pero si tú pudieras hacernos el favor...", ha empezado Iggy. No sabía ni de qué le estábamos hablando, ¡y no será porque no hemos insistido! "Había un pequeño cabo suelto esta temporada, y es que, si tú nos pudieras nombrar Radio Oficial de Europa...", le ha suplicado un poco tímido.

Ella no terminaba de entender de qué iba todo esto y Eva le ha echado un cable: "Como que no hay ninguna Europa FM más en toda Europa, si tú pudieras decir 'ah vale pues vosotros sois la oficial".

Úrsula se lo ha tomado un poquito a pecho: "O sea, yo vengo a que me entrevisteis y me decís que no, ¿y ahora yo os nombro la Radio Oficial de Europa?", ha preguntado indignada. Aunque luego ha aflojado un poco y se ha despedido, muy campechana ella. "Bueno, me lo voy pensando, venga, dos besos".