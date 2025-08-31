¡Vuelve 'Cuerpos especiales'! ¿Quiénes son los invitados del 1 al 5 de septiembre?

La espera se ha hecho larga, pero Eva Soriano, Nacho García y Lalachus vuelven una temporada más a Cuerpos especiales dispuestos a animar a los oyentes de Europa FM cada mañana y endulzar los madrugones.

Además, vuelven por todo lo alto, con un concurso muy especial para llevar a uno de sus oyentes hasta el Auditorio Nacional de Ciudad de México para disfrutar de un concierto de Leiva con su gira Tour Gigante 2025. ¡No te puedes perder un estreno como este!

Lunes, 1 de septiembre - Juanra Bonet

El presentador Juanra Bonet se convierte en el primer invitado de la temporada de Cuerpos especiales para presentar con Eva Soriano y Nacho García Juego de Pelotas, el nuevo concurso de Antena 3 en el que dos equipos de famosos probarán sus conocimientos... y, si no, pelotazo al canto a quien responda de forma incorrecta.

Martes, 2 de septiembre - Sin confirmar

Miércoles, 3 de septiembre - Samantha Hudson

La polifacética Samantha Hudson llega al estudio de Cuerpos especiales con la frescura y claridad que siempre han caracterizado sus intervenciones. Una visita que a buen seguro trae alguna de las buenas anécdotas cosechadas a lo largo de su gira musical por todo el país.

Jueves, 4 de septiembre - Álvaro Morte

Sin duda, el actor Álvaro Morte se ha convertido en uno de los intérpretes más queridos de nuestro país. En plena promoción de Dos tumbas, la nueva serie que protagoniza junto a Kiti Mánver y Hovik Keuchkerian, llega para contar todos los detalles de este thriller.

Viernes, 5 de septiembre - Pepe Viyuela

Actor, cómico, payaso y uno de los padres de la comedia en nuestro país, ePepe Viyuela llega a Cuerpos especiales dispuesto a dar cátedra y hablar con la naturalidad y contundencia con la que se ha ganado el respeto y admiración tanto del público como de sus compañeros.

Pepe Viyuela, en el Festival de Málaga 2021. | Getty Images

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00, y los fines de semana, de 8:00 a 10:00.