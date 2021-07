Emilio Feijóo, el nieto humorista de Miliki y sobrino de Emilio Aragón

Emilio Feijóo forma parte de la familia Aragón . Siempre ha tenido claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo y así lo ha contado en la sección Yo me promociono de Empieza el día . Conoce un poco más sobre él.

Emilio Feijóo Aragón es un artista multidisciplinar, se le da bien la comedia, la actuación, el baile... No podíamos esperar menos de un miembro de la familia Aragón, pues él forma parte de la tercera generación de artistas ya que es hijo de Rita Irasema, y por tanto nieto de Miliki y sobrino de Emilio Aragón. Es también hermano de Manuel Feijóo.

Un clan de artistas muy unidos del que ha hablado con Juanma Romero en la sección de Yo me promociono de Empieza el día,. Tan unido que no había espacio entra uno y otro miembro... "Hubo una época en la que cabíamos todos en la misma caravana: mi tío Emilio, mi tía Pili, mi madre, mi abuelo, Fofo, todos, y entrábamos y decían "¡¿cómo están ustedes?!" y tu respondías, "Pues apretados, ¿cómo vamos a estar?".

Su carrera profesional

Lleva subiéndose a un escenario desde los 11 años, que empezó en las tablas con su abuelo y su madre.

Empezó a estudiar Economía pero se dio cuenta que lo que le apasiona es el humor. "Empecé a estudiar Economía y luego estudié otra cosa hasta que me di cuenta de que lo que a mí me llena es el humor y la música, por lo que volví a escribir monólogos, comencé de forma paralela a compaginar e introducir la música en los monólogos y hasta hoy", confiesa a El Comercio.

Su primer espectáculo cómico fue Soy músico profesional, ¡hey! en el que cantaba, intervenía con monólogos e interpretaba a un joven que quería ser músico. Fue representado en locales como la Chocita del loro, Beer station o teatros como el Teatro Lara, el Teatro Alerquín de Gran Vía o el Teatreneu de Barcelona. Ha actuado en el espectáculo Locos de atar y en Máscaras en El circo del arte.

Ha hecho monólogos en El club de la comedia, en Hora de Reír, Sopa de Gansos instant y en Comedy nights.

También ha actuado en programas de televisión como La hora de José Mota, Splunge, Como te lo cuento, Nochebuena y los Morancos, Sálvese quien pueda y Terror ginés. Además, ha colaborado en radio en La hora de Ramón García, Las mañanas del fin de semana en Onda Cero y en Somos Goles de Radio Internacional.

Actualmente se puede disfrutar de su talento en el espectáculo Por amor al prójimo en el Teatro Teseo.

Su familia

Emilio Feijóo Aragón forma parte de una familia de artistas. Es nieto de Miliki, padre de su madre, Rita Irasema, y sobrino de Milikito, Emilio Aragón. Él y su hermano, Manuel Feijóo, también se han dedicado al mundo del espectáculo. "Mi hermano Manuel es mago, guionista, actor y director, mi madre también abarcó muchísimas disciplinas, mi abuelo hizo de todo. En mi familia siempre hemos sido de intentar todo aquello que nos hacía sentir bien, al final el objetivo es vivir de aquello que te hace feliz", contó en El Comercio.

Él ha remarcado en ocasiones que lo que hace falta para dedicarse al mundo del espectáculo es ser una persona humilde, así era su abuelo, Emilio ha contado que su casa no era una fiesta constante, su abuelo era muy humilde e invitaba a comer a todo el mundo.

Sin embargo, y pese a que Feijóo esté muy orgulloso de pertenecer a su familia, debido a eso él se añade mucha presión y aspira a estar a la altura todo el tiempo. "Me ha pasado de llegar a actuar en sitios y que en vez de estar anunciado yo sea otro miembro de la familia el que está en el cartel. También me ha pasado de llegar a un espectáculo y me presentan como el nieto de Miliki, te sientes como: 'Yo vengo a hacer una cosa diferente a la que hacía mi abuelo".