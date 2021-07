La última gala de Drag Race España fue una gala de confesiones. Neptuna, invitada para el makeover, se despidió del programa denunciando la brutal paliza que recibió en marzo de 2020 cuando iba caminando por la calle.

"En marzo del año pasado, me encontré con dos chicos en la calle que me gritaron algo del coronavirus, y la siguiente cosa que recuerdo es despertarme en el hospital dos días después, con pitidos y 22 puntos en la cabeza", contó la compañera de Sagittaria en la semifinal. "Para mí venir aquí con Sagittaria es muy importante. Hemos salido orgullosas, guapas y nosotras mismas", añadió Neptuna.

Su confesión recibió el aplauso de la mesa del jurado y las palabra de agradecimiento de Supremme de Luxe. "Es verdad que estamos en el siglo XXI, y pensamos que estamos en una situación ideal, y aún hay casos que como el que te ha ocurrido a ti, parece mentira que todavía tengamos que seguir luchando", dijo la presentadora del programa cuando se cumple una semana de la paliza mortal al joven Samuel Luiz en A Coruña.

La otra confesión de la semifinal

A la confesión de Neptuna se sumó la de Pupi Poisson, que contó su historia más personal ante las cámaras.

El semifinalista confesó que no había podido salir del armario aún con su familia. "Siempre ha sido la sensación de que lo tengo que ocultar porque sé que no va a ser bien recibido. No se podía hablar del tema, era un tabú", contó a su compañero.

Pupi Poisson lamentó que nunca ha podido hablar del tema porque sus padres no han querido escuchar la respuesta a la pregunta ¿dónde irás?. "Saben que hago drag, pero con mi madre no se habla mucho", dijo el concursante consciente de que su paso por el programa no será bien recibido: "Si no se habla el tema gay, menos el tema drag. Sé que va a ser un problema más".