La versión imposible de 'I'll be there for you', la canción de 'Friends'

Virginia Riezu , la colaboradora de Empieza el día , se ha propuesto ir en busca de las versiones más imposibles de las canciones más famosas. Esta vez le ha tocado el turno a la mítica I'll be there for you , cabecera de la serie Friends . El tema que ha llamado su atención lo canta Oscar Repo y lo define como "una versión Paulo Coelho" .

La canción de Friends es un clásico. I'll be there for you de The Rembrandts es una de los grandes himnos de la pequeña pantalla y, como buen clásico, le llueven las reinterpretaciones. Si bien algunas son brillantes como la de Courteney Cox (Monica Geller) al piano, otras no lo son tanto.

La más curiosa, por decirlo de alguna manera, la ha presentado Virginia Riezu en la sección Versión Imposible de Empieza el día. el morning show de Juanma Romero. La canta Oscar Repo y la colaboradora la define como "una versión Paulo Coelho"

Pero antes de escucharla, repasemos el mítico tema de apertura de la serie. Un aviso: no te dejes engañar por su buen rollo, detrás de esa música animada hay frases como "nadie te dijo que la vida iba a ser así", "tu trabajo es una broma, estás arruinado" o "el amor de tu vida está muerto antes de llegar".

Un baño de realidad adornado con música animada y bailoteo.

La versión imposible de la canción de 'Friends'

La versión imposible de esta canción la hace Oscar Repo, un youtuber que hace versiones de temas muy conocidos como Y si fuera ella, de Alejandro Sanz, o Como yo te amo, de Rocío Jurado. Su reinterpretación de I'll be there for you tiene una dosis extra de azúcar con frases como:

Nos elegimos hace tiempo atrás

Para lo bueno y pa lo malo

Conmigo podrás contar

Cuando te dije siempre

Lo dije de verdad

No te dejaré andar solo

Sabes que siempre me tendrás

Aquí la puedes escuchar entera:

Otras versiones de I'll be there for you

Courteney Cox, al piano

Meghan Trainor

Ed Sheeran

Grupal en Operación Triunfo