Covers que consiguen ser mejores que las canciones originales

Cuando una canción se convierte en nuestra favorita solemos pasar minutos y minutos en las redes buscando versiones alternativas que consigan conquistar nuestro corazón. Y es que YouTube se ha convertido en los últimos años en la cuna de las nuevas generaciones musicales, dándoles la oportunidad de mostrar al mundo su talento versionando a sus artistas favoritos. Algunos, incluso, llegan a crear canciones que muchos calificarían como 'mejores' que las originales. ¡Repasamos los mejores covers de 2016!

Sin ninguna duda, el éxito de Purpose ha llevado a su intérprete, Justin Bieber, a situarse como uno de los más versionados durante este año. Sorry, Let Me Love You o What Do You Mean? son algunos de los éxitos que podemos encontrar en la red social, pero ninguna como la versión de Cold Water que ha realizado Charles Elis. Sin una gran puesta en escena, su preciosa voz es capaz de cautivar al espectador des del primer segundo del vídeo, llegando a demostrar que podría sustituir a Justin si éste se pusiera enfermo. Pero con la boca aún más abierta nos han dejado los chicos de Before You Exit al versionar Love Yourself a tres voces demostrando la tremenda conexión que existe entre ellos.

Pero versionar con gran éxito un temazo del momento no es una cuestión de género. El mashup acústico que ha realizado Megan Davies acompañada de una amiga ha impresionado por su capacidad de unir los temazos Can't Stop The Feeling y Can't Feel My Face como si de uno solo se tratara. Pero la versión de Madilyn Paige no se queda atrás: más de un millón de personas la han escuchando cantar por Sia el temazo The Greatest, provocando un erizamiento masivo de la piel de sus oyentes. Lo mismo ha sucedido con Chloe y Halle, dos hermanas que han dotado de un poco más de credibilidad a la teoría que asegura que el arte se lleva en los genes al versionar de manera espectacular Hymn For The Weekend.

Adele también se ha llevado el título de ser una de las más 'copiadas' en los últimos 365 días. When We Were Young de Ryan Dolan, es tan solo uno de los ejemplos de esta moda, enseñando al mundo que los hombres también pueden poner voz a las canciones de Adele. Aunque los covers no tienen que ser siempre cantados: existen versiones únicamente instrumentales que os aseguro que son capaces de emocionaros a niveles de 'Titanic' (o más).

Si bien es cierto que tener una buena voz te hace ganar muchos puntos a la hora de triunfar con tus versiones, darle tu toque personal a la canción la convierte en imprescindible. Algo así estaría pensando Emma Heesters justo antes de realizar su obra maestra con la canción de Sorry, incluida en el álbum Lemonade de Beyoncé. De la misma manera, Eli Lieb y Travis Garland también han conseguido realizar unos covers de Make Me de Britney Spears y Pillowtalk de Zayn respectivamente fuera de lo normal. Eso sí, si además de una buena versión se incluye un cuarteto de cuerda, entonces se convierte en un temazo con todas las letras. Es lo que le ha ocurrido a Kurt Hugo Schneider, quien ha realizado una espectacular versión de Million Reasons de Lady Gaga que consigue dejar sin habla a quien lo escucha. ¡Dale al play y compruébalo!

Pero si ha habido una cantante que ha subido la temperatura musicalmente hablando en el último año ha sido Ariana Grande. Con su último álbum ha conseguido que muchos sean los que se atrevan a ponerse en su piel para interpretar uno de sus temas. Un ejemplo es Alex Aiono, que se ha atrevido con la polémica Side To Side de una forma muy original: él mismo hace toda la música en directo. Pero sin ninguna duda, para espectacular tenemos a Macy Kate, una joven que se ha atrevido a realizar una versión de Dangerous Woman que ha hecho temblar a la mismísima Ariana Grande. ¡No te la pierdas!.