Estos han sido los mejores discos de 2016

Estaréis de acuerdo conmigo que el año que estamos a punto de despedir ha sido uno de los mejores musicalmente hablando. Muchos han sido los artistas que han sacado a la luz sus nuevos trabajos discográficos, revolucionando el panorama musical internacional. Así que repasamos les mejores estrenos y abrimos la votación para encontrar el disco del año.

Rihanna ha sido una de las que más ha dado de qué hablar en este 2016. Y no solo por sus idas y venidas con Drake, sino también por su nuevo (y esperadísimo) trabajo discográfico, Anti. Con él, Rihanna pretendía, y de hecho lo consiguió, dar un portazo al anterior trabajo, que no había conseguido los datos esperados, para centrarse en un estilo musical mucho más oscuro y R&B. A pesar de que tuvo una acogida inicial un tanto floja, temazos como Work, Kiss It Better, Needed Me o Love On The Brain le han convertido en uno de los must para este fin de año.

Glory ha significado el regreso a la industria musical de una recuperadísima Britney Spears. Con un sonido un poco distinto al giro electrónico que la cantante había tomado en sus últimos trabajos, aunque con el mismo o con incluso más autotune, Britney ha conseguido centrar la atención de los medios de comunicación, aunque sea por polémicas con sus videoclips. Make Me,Slumber Party… ¡El disco no tiene desperdicio!

Ariana Grande también ha sido uno de los nombres propios de este 2016. La cantante ha publicado Dangerous Woman, su álbum más exitoso hasta el momento y por el que visitará nuestro país el año que viene. Y no ha llegado exento de polémica, ya que uno de sus exitazos más rotundos de este álbum parece estar un poco subidito de tono. Eso sí, Side To Side, Dangerous Woman, Into You… La lista de temazos es inacabable.

Pero si de alguien se ha hablado en los últimos meses ella es Lady Gaga. La diva por excelencia ha regresado al mundo de la música con un estilo muy diferente, apostando por la música melódica y alejándose de las extravagancias de sus últimos álbums. Eso sí, la cantante ha querido dejar claro que Joanne refleja a la perfección su estado de ánimo, a pesar de que ha conseguido enamorar a todos y cada uno de sus Little Monsters ¡Y además dará el show del descanso de la Super Bowl! Nos encanta la nueva Gaga ❤

24k Magic se ha hecho de rogar, pero al final ha llegado. El tercer álbum de estudio del cantante hawaiano ha conseguido traer el ritmo al final de año, haciendo que todo lo que toca se convierta en oro (nunca mejor dicho). Eso sí, Bruno Mars también ha tenido el detalle de dejarnos alguna de sus ya clásicas baladas que tanto gustan al público, como Versace On The Floor. ¡Así se hace, Bruno!

Pero sin ninguna duda, si este ha sido el año de alguien, esta es Beyoncé. Y es que Queen B no tan solo ha sido una de las protagonistas del show del descanso de la Super Bowl (otra vez), sino que además ha vuelto a quedarse con todos al lanzar un álbum sorpresa a través de una película emitida en el canal HBO. Lemonade ha conseguido llegar al oído de todos, ya sea porque eran seguidores o por los incontables rumores que las letras de las canciones del álbum despertaban. ¿Quién es ‘Becky with the good hair’? No contenta con esta, en muy pocos meses la cantante ha realizado una impresionante gira mundial que la ha llevado a batir el récord de solista femenina al realizar la mayor gira hasta el momento: más de 50 conciertos. Hold Up, Sorry, Daddy Lessons, All Night, Formation… Sin duda, este ha sido su año.

Ahora sí que sí, llegó el momento de la verdad: ¿cuál es el mejor disco de 2016! Vota por tu favorito: