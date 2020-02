Artistas que han contratado a familiares en sus equipos

En la mayoría de los casos, los familiares son el principal apoyo de los artistas. Están respaldándolos desde el inicio de sus carreras, que suelen ser los momentos más duros, y son una pieza clave cuando tienen que gestionar la fama y sus vidas cambian por completo.

Por este motivo no es de extrañar que muchos de ellos hayan contratado en sus equipos a familiares como personas de absoluta confianza dentro de la industria. Xavi Martínez nos trae algunos ejemplos:

Camila Cabello : Su madre, arquitecta profesional, lo dejó todo cuando Camila empezó a despuntar dentro de X Factor y se formó. Desde entonces es su mano derecha y acompaña a la joven en cada viaje para asegurarse de que todo esté en orden.

- Bon Jovi: Carol Sharkey, madre del artista, es a la vez la presidenta de su club de fans. De hecho, Sharkey contestaba personalmente a todas las cartas que el artista recibía de sus seguidores agradeciéndoles todo el apoyo.

- Lady Gaga: Sobre todo al inicio de su carrera, la imagen de Lady Gaga era de lo más excéntrica. Sus looks son de lo más icónicos y algunos se han convertido en historia de la música como su traje hecho con carne con el que apareció en los MTV Video Music Awards, en el año 2010. Toda esta imagen de la artista es obra de su hermana, Natali Germanotta, graduada en diseño de moda en Parsons The New School for Design.

Además del icónico vestido de filetes, Natali también es responsable de otros estilismos como el que lució en 2015 interpretando 'La vie en rose' de Edith Piaf, en el Hollywood Bowl; o fue quién la aconsejó saltar al vacío al inicio de su espectáculo en la Super Bowl.

- Kygo: El padrastro del DJ es su co-manager. Le ayuda con su agenda, y a llevar sus cuentas. Kygo ha asegurado en más de una ocasión que sabe que su padrastro nunca le va a traicionar y que puede centrarse en la música tranquilo sabiendo que sus cuentas están a salvo.