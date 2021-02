Así es el vibrador de Gwyneth Paltrow: el consolador "para aliviar el aburrimiento" más buscado

Gwyneth Paltrow es una de esas actrices que cae bien a casi todo el mundo, sobre todo en España, después de que supiéramos que estudió en Talavera de la Reina -provincia de Toledo-, y que habla un castellano envidiable.

La actriz, que además cuenta con un gran sentido del humor, nos sorprendía en San Valentín con su propio 'Cupido'. Pero este 'maestro del amor', en lugar de una caja de bombones bajo en brazo, lleva una batería de litio.

Efectivamente, nos referimos a su última apuesta: un vibrador para "aliviar el aburrimiento". Con él, la oscarizada actriz de 48 años, refuerza su apuesta por el mundo empresarial y el negocio en torno a la sexualidad de la mano de Goop, una marca de cosmética y lifestyle con la que hace tiempo que trabaja, y con la que tiene incluso un podcast.

EL CONSOLADOR DE GWYNETH PALTROW

Este vibrador-consolador de doble función, de la marca Goop, ¡ya es todo un éxito!

"Es el mejor masajeador íntimo: un extremo tiene una maravilloso acabado esférico retumbante con variedad de vibraciones para estimulación externa. Por otro lado, el extremo delgado y flexible proporciona una oscilación potente y precisa para la estimulación interna o del clítoris", podemos leer en la descripción del artículo.

No sabemos si por el efecto llamada -motivado por el reclamo de la actriz de películas como 'Shakespeare in love' o 'Amor ciego'-, o bien por su gran calidad y eficacia, la cuestión es que este vibrador se ha agotado en tan solo dos semanas. ¡Lo comentamos en Levántate y Cárdenas!

PRECIO DEL VIBRADOR DE GWYNETH PALTROW

Este precioso vibrador está a la venta a un precio de 95 dólares, unos 80 euros al cambio, y tiene unos acabados muy cuidados.

Gwyneth lo define como una "belleza para la mesita de noche", gracias a su estética elegante en blanco, rosa y dorado, con tacto aterciopelado y sedoso, ¡que además es resistente al agua! Ideal para "jugar en la ducha", como asegura la actriz.

Gwyneth Paltrow nos presentaba este genial "alivio para el aburrimiento" el día de San Valentín, con una publicación no exenta de doble sentido y buen humor.

En ella, podíamos ver a la actriz 'photoshopeada' en una de sus imágenes más icónicas en la gala de los Oscar donde ganó el premio a Mejor Actriz por 'Shakespeare in love'. Pero en lugar de sostener entre las manos la codiciada estatuilla, sujeta con cara de satisfacción este vibrador-consolador de doble función, que tal vez traiga más alegrías que el laureado premio de la Academia.

"Os adelanto que yo también sé hacer memes, chicos", escribía la actriz junto a la divertida imagen.

VELAS CON OLOR A SU VAGINA

Como comentábamos, no es la primera vez que Gwyneth Paltrow nos sorprende en este campo de la sexualidad y el onanismo.

👉 Así huele el orgasmo de Gwyneth Paltrow: la actriz expande su negocio

Son pocos los que no han oído hablar de sus ya míticas velas aromáticas con el "olor a su vagina", que cuesta nada menos que 75 dólares (unos 62 euros). Una apuesta publicitaria que lleva por nombre 'This Smells Like My Vagina' -así se evitan sorpresas de última hora- y en torno a que además creó una leyenda negra diciendo que "estaba drogada cuando se le ocurrió".

👉 Una mujer denuncia que le ha estallado una de las famosas "velas con olor a vagina" de Gwyneth Paltrow

Lo cierto es que el olor de la vela no es tan inusual como la exitosa campaña de márketing que la rodea y que acabó dando la vuelta al mundo.

Recordamos que hace solo unas semanas, Gwyneth Paltrow anunciaba que se había contagiado del coronavirus y que padece Covid-19 persistente.