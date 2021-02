Lola se derrumba en La Isla de las Tentaciones: "No llevaba la vida que quiero, me hice el pasaporte para venir aquí"

Alejandra Castelló nos trae más momentazos de La Isla de las Tentaciones a Levántate y Cárdenas . En esta ocasión, Lola se da cuenta en la isla que está encerrada en la rutina y que está llevando una vida que no le hace feliz. "No salgo de casa, solo te digo que me hice el pasaporte para venir aquí", l e confiesa entre lágrimas a Sandra Barneda.

La Isla de las Tentaciones está siendo toda una revelación para algunos de sus concursantes. Más allá de comprobar si sus relaciones de pareja tienen futuro o no, algunos están descubriendo que la vida que estaban llevando hasta ahora no les hace feliz.

Este es el caso de Lola, que tras conocer a Simone, se ha dado cuenta de que su relación con Diego no era lo que necesitaba. Así se lo ha confesado a Sandra Barneda cuando ha ido a visitar a las chicas a Villa Montaña, derrumbándose en un mar de lágrimas.

"Yo venía a ponerle a prueba a él y la prueba me la estoy haciendo a mi. No me conocía", empieza explicándole a la presentadora, quién le pregunta si su círculo era muy cerrado.

"Sandra, yo me hice el pasaporte para venir aquí, con eso te lo digo todo. No he conocido nada. Yo me encierro en una rutina y yo odio la rutina y la acepto porque a Diego le gusta. Él es un chico de rutina, de costumbres, y yo lo acepto porque yo le quiero de verdad. Pero igual no es lo que yo quiero para mi", explica devastada.

Sobre sus sentimientos hacia Simone, la joven asegura que siente que le trata bien y le cuida, pero que no se trata de eso simplemente. "No es solo un hombre. Creo que es algo que tenía que estar aquí puesto por algo (...) Es como el bofetón que necesitaba para darme cuenta", asegura.

DRAMA POR LA CUSTODIA DE HORUS

Pero más allá de que se termine su relación con Diego, lo que a Lola le preocupa realmente es no poder volver a ver a Horus, el perro que tienen en común.

Lola explicaba entre lágrimas tanto a sus compañeras como a la producción del programa que Diego es una persona "rencorosa y vengativa" y que si el era infiel le iba a quitar al perro.

Un momentazo muy comentado en redes sociales, donde la participante aseguraba que "hombres hay muchos, pero como su perro solo hay uno" porque "parece como humano".

Cuando a Diego le muestran estas imágenes, se confirma el miedo de Lola. "El perro está a mi nombre. ¿Qué ahora se lía con el chaval este? El perro es mío. Y el perro se queda conmigo, obviamente", le dice a Sandra Barneda en su hoguera.

