'La Isla de las Tentaciones': Lluvia de memes por Lola, su perro, Simone y su 'sincera' reflexión sobre los hombres

'La Isla de las Tentaciones' está empezando a hacer tambalear algunas de las parejas que han ido a ponerse a prueba a Villa Playa y Villa Montaña.

La gran protagonista del último programa ha sido Lola, pareja de Diego que desde el primer día está teniendo una fuerte conexión con Simone. Aunque Lola está intentando resistirse a la tentación del italiano, en un momento de la noche se desahoga junto a Marina y Lucía.

"Al principio no he frenado porque yo soy así . Pero me está regalando la oreja y yo estoy pensando en el perro y la casa“, sorprendía revelando que le preocupaba más el perro que lo que pudiese sentir Diego. “Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo a Diego por 'x' razón, yo no me voy a morir porque sé tirar para adelante, pero el perro…", añadía apenada.

Más tarde, en privado, Lola explicaba a cámara que su perro Horus es un rotweiller que le regaló a Diego por su cumpleaños, y que le daba miedo que Diego se lo quitase si se produce una ruptura: “Si Diego ve algo que no le gusta de mí va a quitármelo de golpe para hacer daño porque él es así. Es rencoroso y es vengativo“.

Por último, Lola sentenciaba con una frase que ha dado lugar a una lluvia de memes, por su sincera reflexión sobre los hombres: “Hombres hay muchos, pero es que un perro… él solo es él“, confesaba entre lágrimas refiriéndose a su querido Horus.