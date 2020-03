Pablo le dedica un bonito mensaje a su futura mujer y reivindica la labor de los transportistas

Nos llama Pablo de Valencia, que se iba a casar el 23 de mayo, pero ha tenido que posponer su boda debido a la pandemia del coronavirus. Además, lleva 3 semanas sin ver a su chica porque es camionero y está trabajando sin descanso estos días para llevar material a los hospitales.

"Hemos decidido que hasta que no pase esto no vamos a vernos", nos cuenta Pablo, pero aún así quiere enviarle un emotivo mensaje a Esmeralda, que así se llama su pareja: "No te preocupes, estoy bien. Y aunque no nos podamos casar en mayo, aquí me sigues teniendo", y añade "Es una mujer maravillosa, la adoro y nos ha tocado esto y es lo que hay por el momento".

Pero además de estar viviendo este duro momento personal, también quiere hacer una reivindicación de su sector profesional, el de camioneros y transportistas. Pablo pide que abran pate de las áreas de servicios porque no están ni los lavabos abiertos, ni pueden comprar un café ni nada: "Yo entiendo el riesgo pero podrían poner una máquina expendedora para que pudiésemos comprar un bocata, lo básico".

Javier Cárdenas reivindica una vez más la gran labor que están haciendo los camioneros y transportistas.

LAZOS NARANJAS

El pasado 18 de marzo tuvimos la llamada de Robertola llamada de Roberto, que al igual que Pablo es camionero y también quería reivindicar la gran labor que están haciendo estas semanas de crisis. Nos queremos reivindicar con un lazo de color naranja, que los pongamos en todos los camiones, en todos los vehículos de transporte, en todas las ambulancias. Esa labor que están haciendo los médicos está respaldada por un camionero o por un chófer", nos explicaba Roberto en su llamada, iniciativa a la que nos sumamos.