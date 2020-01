Taylor Swift o cómo 'ajustar cuentas' con tus exparejas a través de la música: canciones dedicadas

La primera de las canciones que queremos destacar, es la dedicada a Joe Jonas, uno de los integrantes del grupo Jonas Brothers, con el que apenas estuvo unos meses, pero cuya ruptura fue muy dolorosa, ya que terminó con ella por teléfono, en una llamada de apenas 27 segundos. El título de la canción es: 'Forever and Always' porque, al parecer, era lo que él le decía, que "estarían juntos para siempre".

Otra de las canciones dedicadas a alguno de sus ex, es 'Dear John'. En 2009, Taylor estuvo con el músico John Mayer, con el que había 12 años de diferencia de edad. Fue una relación corta, con la presión añadida de la prensa rosa, que no creía que hicieran buena pareja. en la canción, ella explica cómo la diferencia de edad, pudo ir en su contra: "¿No crees que era demasiado joven para ser tratada así?", y seguía: "Tal vez fuera yo y mi optimismo ciego, al que tengo que culpar, o quizás eres tú, y tu enferma necesidad de dar amor, para quitármelo después".

También le dedicó una canción a Taylor Lautner, que en aquel momento era conocido por su papel como hombre lobo en la exitosa saga Crepúsculo, y con quien coincidió en el rodaje de la película Valentine's Day. Comenzaron una relación, ambos estaban muy enamorados, pero el sueño acabó de forma abrupta tras unos meses de noviazgo, esta vez por parte de la cantante, que le escribía los siguientes versos: "Extraño tu piel bronceada, tu dulce sonrisa, me diste todo tu amor y todo lo que yo te di, fue un adiós". Así suena 'Back To December':

Y para acabar este primer capítulo de canciones dedicadas a sus ex, nos encontramos con el hitazo 'I Knew You Were Trouble', dedicado a uno de los cantantes más deseados -o al menos de los que más éxito tienen- entre los adolescentes: Harry Styles. El ex One Direction, ha estado con relacionado con algunas de las mujeres más deseadas del mundo, como Kendall Jenner, y vivió una relación complicada con la cantante, que acabó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. De hecho, en el año 2013 de los Brit Awards, cantó esa canción, y en unas declaraciones a los medios, comentaba después que le había resultado muy fácil conectar con sus emociones, cuando la persona a la que está dedicada la canción, "está contemplándote frente al escenario".

Además, en la gala de los MTV Video Music Awards ese mismo año, Taylor le dedicó el premio a Mejor Video Femenino que recibió por ‘I Knew You Were Trouble’, al propio Harry Styles:

