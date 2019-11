Jonas Brothers se adelantan a la Navidad con 'Like It’s Christmas'

Mariah Carey ya ha inaugurado la temporada navideña, así que los villancicos van empezando a sonar. Los Jonas Brothers han sido de lo primeros en publicar un tema especial para estas fechas, 'Like It's Christmas'.

Todavía disfrazada de Tina Turner por la noche de Halloween, Mariah Carey publicaba un vídeo a las 00.00h del 1 de noviembre en el que daba por inaugurada la temporada navideña más de un mes antes de la fecha.

Así, con el visto bueno de la reina de la Navidad -que sigue haciéndose de oro por los royalties de 'All I Want For Christmas'- se ha abierto la veda y los artistas empiezan a publicar ya sus temas especiales para estas fechas.

Los Jonas Brothers, que pasarán en concierto por nuestro país a principios de 2020, han grabado el tema 'Like It's Christmas', un villancico con el que despiertan el espíritu navideño y el tintineo que invade los corazones de muchas familias durante estos meses.

"Maríah Carey ya ha dado luz verde, así que la temporada navideña ya ha empezado. Nuestra nueva canción de Navidad sale el viernes, gente", escribían Kevin, Nick y Joe en su cuenta de Instagram.

Pero los Jonas Brothers no han sido los únicos. El cantante y ex miembro de One Direction Liam Payne estrenó hace unas semanas un tema escrito por Ed Sheeran, 'All I Want (For Christimas)'.

👉 Abuso sexual: el incómodo momento en el que una fan le mete mano a Nick Jonas en pleno concierto