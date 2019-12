Taylor Swift: artista de la década tras matar y resucitar a su personaje

Parece que fue ayer cuando una dulce chica de 21 años hacía su primera aparición en el panorama musical internacional con el tema 'Love Story'. Su carta de presentación era una balada romántica inspirada en Romeo y Julieta y con aires pop y country a partes iguales.

En su primera semana en el mercado, Fearless vendió más de un millón de copias y siete de sus canciones entraban en la lista de éxitos Billboard Hot 100, empatando con Hannah Montana como la artista femenina con más canciones a la vez en esta lista.

Desde entonces, la historia de Taylor Swift siempre ha ido vinculada al éxito. Con su siguiente álbum, Speak Now, Taylor consiguió mantener los buenos resultados de su anterior trabajo.

Pero su ignición al espacio estratosférico de a fama mundial llegó de la mano de Red. Este álbum, cuyo sonido se alejaba del country para entrar en el pop con toques electrónicos, trajo consigo singles como 'We Are Never Ever Getting Back Together'.

Fue entonces cuando Taylor consiguió su primer número 1 en la lista de éxitos de EEUU. O también nos presentó su conocidísimo 'I Knew You Were Trouble', que acumula 439 millones de reproducciones en YouTube.

En 2014 llegó 1989, su quinto álbum de estudio. Pese a la gran calidad de sus canciones, la crisis económica y comercial que se vivía en todo el mundo llevó a Billboard a estimar que el álbum solamente vendería entre 400.000 y 600.000 copias en su primera semana.

Tras su lanzamiento el 27 de octubre de 2014, 1989 vendió 600.000 copias en EEUU en su primer día, y 1.270.000 unidades en el mismo país en su primera semana, pulverizando todas las expectativas y convirtiendo a Taylor Swift en una fiera de las ventas: durante su primera semana se vendió un álbum de Taylor Swift cada dos segundos.

Su primer single (y uno de los más reconocidos de su carrera musical), 'Shake It Off', debutó directamente en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100 e introdujo a la cantante directamente en la primera posición de la lista Artist 100. Otros singles como 'Blank Space', 'Out Of The Woods', 'Bad Blood', 'Style' o 'Welcome To New York' alzaron el álbum a su trabajo con más sencillos de su carrera.

En 2017 llegó 'Reputation''Reputation' y con él la muerte de la Taylor Swift que todos conocíamos. Y es que la imagen que Kanye West y Kim Kardashian estaban intentando dar en la canción 'Famous' a raíz de su enemistad por el bochornoso espectáculo del rapero en los premios MTV en 2009 .

“...Ready For It?”, “End Game”, “Delicate” y, como no, 'Look What You Made Me Do' muestran una nueva faceta hasta ahora desconocida de Taylor Swift: madura, cañera, rockera y muy cabreada. De hecho, en “Look What You Made Me Do” ella mismo reconoció haber matado a la antigua Taylor.

Y cuando nos estábamos acostumbrando a la nueva Taylor… Llegó Lover. Casi por sorpresa Taylor Swift lanzó ¡ME!', un tema alegre y positivo junto al cantante de Panic At The Disco! que volvió a enterrar bajo tierra a la Taylor 'destroyer'.

Su situación sentimental, tras muchas idas y venidas, se estabilizó al empezar una relación con el actor británico Joe Alwyn, y eso impulsó la resurrección de la cantante de 1989 o Red. 'You Need To Calm Down', 'Lover' o 'The Archer' nos han conquistado el corazón con sus sonidos más melódicos y maduros.

Y con Lover, Taylor se ha acabado el año de la mejor forma posible: se ha encumbrado como la cantante mejor pagada de este 2019, ganando 185 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Seguramente su carrera de 13 años en ascenso contínuo, su música cruzando fronteras, sus macrogiras multimillonarias y todos los récords que ha conseguido en los últimos años han llevado a la revista Billboard a nombrarla la artista de la década. ¡Por muchas décadas más!