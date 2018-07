David Guetta nos cuenta los detalles de 'Listen Again' en Levántate y Cárdenas

Tras el enorme éxito conseguido con su sexto álbum de estudio Listen el año pasado, David Guetta anuncia la publicación de una reedición titulada Listen Again.

El DJ y Productor estrena una nueva versión de la canción 'Bang My Head' con Sia y Fetty Wap, que sirve como single de presentación de este nuevo trabajo. Emotiva y poderosa suena la voz de Sia en el nuevo single 'Bang My Head', que contrasta con el tono más grave de Fetty Wap, encajando ambos a la perfección con la magnífica producción de David Guetta.

Además de contener los 14 temas del álbum original 'Listen', donde se pueden encontrar los mega-éxitos Dangerous, Bad, Shot Me Down, Lovers On The Sun y Hey Mama; Listen Again incluirá 4 temas nuevos, remixes y una sesión exclusiva de 45 minutos mezclada por David Guetta.

Coincidiendo con la publicación de este lanzamiento, tendremos en exclusiva hoy 27 de noviembre a David Guetta en una entrevista donde seguro que nos desvela más de una sorpresa de este nuevo trabajo y nos alegra la mañana junto al equipo de Levántate y Cárdenas.