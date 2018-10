Aviso de la Policía: si recibes este mensaje de WhatsApp, bórralo

NO REENVÍES EL MENSAJE

Se trata del SMS de Whatsapp, un mensaje de texto, con un código de no has solicitado y que te pide que cliques en un enlace o lo reenvíes para poder verificar tu dispositivo móvil. ¡No lo hagas! Ignora o borra este mensaje porque se trata de un fraude.

“No has perdido tu móvil pero… 1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido 2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes ¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta #nopiques”, dice el tuit de la Policía.

El objetivo de los hackers es obtener información o suscribirnos a servicios de mensajería con coste, del denominado tipo ‘Premium’, que incrementará nuestra factura a final de mes.

Este tipo de fraude es muy común, tanto por SMS como por mensaje de Whatsapp o incluso Messenger, con una oferta, una descuento o un código de verficación como en este caso, cuya finalidad es hacernos picar y reenviarlo o hacer click en el enlace.

¡Mucho ojo! Si algo te escama o es demasiado bueno para ser cierto, ¡tiene muchos números de ser un timo!