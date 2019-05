Un chico enseña a su 'Roomba' a gritar maldiciones y quejarse de su vida

Un joven youtuber y estudiante de ingeniería ha hackeado una Roomba para que Internet se eche unas risas y, de paso, comprueben que la tecnología depende mucho del uso que se le de.

Michael Reeves, que acumula varios cientos de miles de seguidores, ha modificado la aspiradora para que, cada vez que choque con un objeto o superficie, el aparato suelte todo tipo de improperios como "fuck" (joder en inglés) y sus variantes.

Para conseguirlo, el joven instaló un receptor de radio en el aparato, conectado a través del Bluetooh a un ordenador a un microordinador Raspberry Pi, cuenta Designboom.

Así, cada vez que la Roomba colisiona con algo, reproduce las frases grabadas por los fans del youtuber, que no son precisamente piropos, todo lo contrario. "¿Por qué me has construido de modo que mi único objetivo existencial sea sufrir para entretener a los demás?" es una de las frases.

Eso sí, la única pega de esta modificación es que impide al aparato aspirar polvo, ya que Reeves tuvo que eliminar varios elementos de la función principal.

Atentos al minuto 03.49 del vídeo, o a las 08.37... ¡Buenísimo!