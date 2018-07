Científicos de la Universidad de California crean una vacuna contra el acné

El acné es una de las enfermedades más comunes de la piel, sin embargo, hasta ahora los científicos no habían podido determinar cuál es la causa exacta. Sin embargo, este problema podría tener los días contados gracias a una vacuna que está desarrollando un grupo de científicos de la Universidad de California en San Diego.

"El acné es causado, en parte, por bacterias que están entre nosotros toda la vida y hasta ahora no se había creado una vacuna contra ellas porque en cierto modo son buenas. Pero hemos encontrado un anticuerpo a una proteína toxica que segregan las bacterias, la proteína se asocia a la inflamación que conduce al acné", explica Eric C. Huange, el investigador principal del proyecto, en una entrevista recogida por el diario The Independent.

Esta vacuna podría llegar a bloquear los efectos que causan el acné sin erradicar por completo este problema de la piel. Los científicos tienen la esperanza de poner a prueba a la gente en ensayos clínicos que esperan ponerse en marcha en los próximos dos años.