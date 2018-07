Colombia autoriza el primer matrimonio de tres personas

Manuel Bermúdez, Víctor Hugo Prada y Alejandro Rodríguez tienen un tipo de relación que en Colombia se denomina 'trieja', una forma de matrimonio que puede estar compuesta por: dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, tres mujeres o tres hombres.

Este el primer trío que ha contraído matrimonio de esta forma en Colombia. La celebración se hizo oficial cuando los tres firmaron el documento de confirmación matrimonial.

La relación empezó hace cuatro años, pero en sus inicios no sólo la conformaban ellos tres, había un cuarto miembro que murió en 2015 por un cáncer de estómago.

Esta muerte originó complicaciones ya que tuvieron que presentarse a varios pleitos legales porque no tenían ningún documento con el que tener una pensión y recuperar los bienes conseguidos con él. Según informa El Espectador, éste es el motivo por el que han decidido casarse, para que no haya ningún problema a la hora de hacer reclamaciones.

“Deseamos conformar un régimen económico cuya base es la relación de trieja que tenemos actualmente, ya que de no serlo no lo estaríamos llevando a cabo y que en todo caso varias personas pueden asociarse indistintamente de su condición de color, sexo, raza, creencia religiosa, etnia e incluso puede una de ellas ser comerciante y la otra no, asunto que no está prohibido por las legislaciones internacionales, ni la ley en Colombia”, explica Víctor Hugo Prada. Con esto declara que además de casarse por amor, el objetivo de este matrimonio es cuidar el patrimonio conjunto.