Deja la Universidad para publicar fotos de perros y ahora gana más de 10.000 euros al mes

NO PIENSA RETOMAR SUS ESTUDIOS

En 2015 Matt Nelson tenía 18 años cuando decidió abrirse una de las cuentas más famosas de Twitter: WeRateDogs (@dog_rates). “Vi a otras personas haciendo cosas extraordinarias en 140 caracteres, haciéndome reír y haciéndome sentir cosas en ese espacio limitado”, explica Nelson a Money.

“Me volví también adicto a ese desafío y me di cuenta de que los perros eran un tema muy candente en Internet. Si quería que mis textos llegaran a más personas, tenía que utilizar perros”, confiesa.

Tras reflexionar sobre esto, decidió publicar su primer tweet, para el que eligió una fotografía del perro tuerto de un amigo, al que puntuó con un 8 sobre 10. Al día siguiente, ya tenía más de 3.000 seguidores y comenzó a recibir cientos de fotos y de vídeos de perros para que los puntuara.

Nelson se entregó tanto a la causa que publicaba hasta 18 veces al día mientras trataba de compaginarlo con su carrera en gestión de campos de golf. Sin embargo, el trabajo empezó a acumularse, sus horas de sueño eran cada vez menos y el cansancio comenzó a pasarle factura. “Pasaba ocho horas al día o más supervisando todo lo relacionado con la cuenta”, explica.

Así que decidió contactar con John Ricci, un experto en redes sociales, al que pidió ayuda para vender su cuenta. “Monetizar la cuenta se convirtió en una necesidad si iba a continuar haciéndolo a ese nivel”, asegura.

Para su sorpresa, debido al gran valor de su cuenta, Ricci trató de convencerlo de que no lo hiciera. Así que Nelson optó por dejar la universidad para dedicarse completamente a su cuenta de Twitter; además, dejó que Ricci comenazara a clasificar todas las fotos de perros que llegaban.

Ahora, Nelson trabaja desde casa y el 95% de su trabajo lo realiza a través de su iPhone. Su padre, que es director ejecutivo de un despacho de abogados, es el que lo asesora en cuestiones financieras; y tiene dos empleados: uno es Ricci, que filtra las miles de imágenes que llegan al día para elegir 20, y el otro es Tyler Macke, que se encarga de la tienda online.

Nelson reconoce que su empresa va bastante bien, ya que gana algo más de 10.000 euros al mes. Tal y como aseguran desde Money, está obsesionado con las audiencias, llegando a controlar sus propias bromas para tratar de satisfacer a todo el mundo. Además, confiesa no fiarse de los automatismos y asegura que él mismo publica todos los tweets que cuelga al día.

Pero Nelson no dedica toda su vida a su cuenta de Twitter, sino que también ha publicado un libro y hasta ha sacado un videojuego para smartphones. Sin embargo, lo que realmente le hace ganar dinero es la tienda online, en la que vende todo tipo de productos personalizados de WeRateDogs (tazas, camisetas, almohadas, etc). Por eso, se está planteando crear una tienda más grande para vender productos para perros (juguetes, correas, etc).

Lo que tiene claro es que, por el momento, no piensa volver a la universidad, y su intención es conservar este trabajo durante mucho tiempo. “A nadie va a dejar de gustarle los perros pronto, así que hay algo de seguridad laboral aquí”, afirma.