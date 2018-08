La emotiva carta de Ivana a su madre Ana Belén Varela, asesinada por su padre

Ana Belén Varela ha sido una de las últimas mujeres asesinadas a manos de su pareja, al recibir tres tiros por la espalda de su marido en la localidad coruñesa de Cabana de Bergatiños.

Su hija Ivana ha publicado una desgarradora carta en Facebook dirigida a su madre prometiéndole que su muerte no será en vano y que va a hacer todo lo posible por terminar con la violencia machista: "porque no creo que nadie, ni siquiera un padre, tiene derecho a quitarme lo que más quería en este mundo", escribe exigiendo la pena máxima para su progenitor.

En su relato asegura que su madre no va a ser "una más", si no que ella va a ser "la que conciencie, la que quite vendas, la que motive, la que haga entender que hay que actuar ya porque lo que hoy es una amenaza sin credibilidad, mañana es una noticia tras una pantalla".

Y termina el relato recordándole una vez más lo mucho que le quiere: "aunque ya sé que lo sabes, no me quedaría tranquila si no te digo una última vez lo muchísimo que tus hijos te aman, mamá. Toda España está contigo, Belén, hoy y siempre. ¡Ni una menos!"