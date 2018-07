Un autista al que un entrenador de gimnasio llamó "estúpido", estudia Derecho por su cuenta y lo demanda por discriminación

Ketan Aggarwal es un londinense de 30 años con autismo, y humillado por su entrenador en el gimnasio. Al ver que dirección del centro no hacía nada al respecto, decidió estudiar Derecho de forma autodidacta y demandar al gimnasio. Ahora, ha ganado el juicio -en el que se representaba así mimo-, tras demostrar que sufrió discriminación.

Aggarwal era usuario de un gimnasio en Uxbridge, al oeste de Londres, cuando un día el instructor de una de las clases le ridiculizó y humilló. "Empezó a gritar a través de la habitación y me dijo que mi opinión era una mierda en medio de una clase", según las palabras de la víctima que recoge el diario The Independent. "Me hizo sentir fatal, creo que debido a mi autismo", añade.

La dirección del gimnasio no hizo nada al respecto, por lo que Aggarwal decidió estudiar Derecho de forma autodidacta con libros de la biblioteca y apuntes de Internet, y tras dos años aprendiendo, llevó al gimnasio Virgin Active a juicio, y ganó. El entrenador ha sido despedido del centro.

Los hechos se remontan a 2015, cuando durante una clase, Aggarwal fue regañado "de muy malas formas", por pedir que cambiara la música y bajara un poco el volumen. El entrenador entonces le llamó "estúpido" repetidas veces, lo que hizo sentirle mal.