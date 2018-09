Muere joven de 15 años tras hacerse un selfie en un tejado de un centro comercial

Según informaciones de los medios italianos, el pasado sábado, un chico de 15 años falleció tras caer en el interior de un conducto de aire acondicionado cuando intentaba hacerse un selfie.

Los hechos tuvieron lugar en un centro comercial de Sesto San Giovanni, en Milán (Italia). El joven subió con unos amigos al tejado del edificio para hacerse una foto, pero se cayó desde una altura de 25 metros.

El menor, que tuvo que ser rescatado por los bomberos, fue trasladado al hospital, donde no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Drammatico soccorso nella notte a #SestoSanGiovanni (MI). Intervenuti per un quindicenne caduto nella condotta di aerazione di un centro commerciale, i #vigilidelfuoco hanno lavorato per ore per riuscire a recuperarlo. Da notizie assunte, il ragazzo è poi deceduto in ospedale pic.twitter.com/PSlOoN2H7C