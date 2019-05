Una niña contrae una peligrosa infección con pulgas en los pies por jugar descalza en el barro

Una niña de 10 años se fue de viaje rural con su familia a Brasil y volvió con una tremenda infestación de pulgas de arena, según informa la revista científica The New England Journal of Medicine.

Imagen de los pies de la paciente con tungiasis. / The New England Journal of Medicine

La pequeña, que estaba completamente sana cuando inició el viaje a Brasil con su familia, estuvo jugando en una pocilga sin usar zapatos ni calcetines. Cuando regresó, sus pies estaban llenos de puntos negros, informa The New England Journal of Medicine y recoge laSexta.

La joven estuvo alrededor de 10 días sufriendo fuertes picazones en la planta y los dedos de los pies, así que sus padres la llevaron a una clínica de atención primaria al ver que el dolor no remitía. Los médicos procedieron a retirarle todos los huevos que habían puesto las pulgas que había en el barro. Le diagnosticaron tungiasis, una terrible infección provocada por la pulga de playa.

Con el tiempo y sometiéndose a un tratamiento especial, la niña consiguió recuperarse de todas sus heridas.

La tungiasis es una infestación de la piel causada por la hembra de la pulga de arena Tunga penetrans, un ectoparásito que se encuentra en todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Estas pulgas se incrustan en la piel, especialmente en la de los pies, causando dolorosas heridas, informa The New England Journal of Medicine.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones de la tungiasis se producen en los pies, siendo los dedos, la suela, el borde lateral y el talón sus sitios predilectos para hospedarse. Prospera cuando las condiciones de vida son precarias, como en las aldeas ubicadas en playas remotas, las comunidades rurales o los barrios marginales de las grandes ciudades.