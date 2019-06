Una pareja gay denuncia una agresión homófoba en Barcelona

Una pareja gay ha denunciado una agresión homófoba en Barcelona, que ha tenido lugar el sábado 1 de junio por la tarde, en el parque Joan Miró, en el barrio de Eixample.

Los jóvenes han explicado que estaban sentados en un banco cuando un grupo de jóvenes les ha golpeado, causándoles heridas de diversa consideración.

El Observatorio contra la Homofobia también ha denunciado los hechos a través de su cuenta de Twitter, donde muestra su "rechazo absoluto y total condena a la brutal agresión homófoba".

Por otra parte, uno de los agredidos, Xavier Martínez, ha escrito un tuit en el que dice "Pensaba que nunca me pasaría... hasta esta pasada noche. Un grupo nos ha agredido mientras estábamos tranquilamente sentados en un banco en Barcelona". Y añade, "Parece que la sociedad avanza, pero no... Todavía hay mucho trabajo por hacer".

Pensava que mai em passaria... fins aquesta passada nit. Un grupet ens va agredir al meu novio @ElkinIL i a mi mentre estàvem tranquil·lament asseguts en un banc a Barcelona. La societat sembla que avança, però no... Encara hi ha molta feina per fer. #LGTBfòbia pic.twitter.com/3o4FNUPBx6