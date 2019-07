La polémica medida de una aerolínea que obliga a las madres a taparse para dar el pecho durante el vuelo

La última medida de la aerolínea holandesa KLM no ha gustado a muchos, ya que a partir de ahora, las mujeres que den el pecho a sus hijos durante el vuelo tienen que taparse para "no ofender" a los pasajeros.

La primera víctima de esta norma ha sido Shelby Angel, una madre californiana que volaba de San Francisco a Ámsterdam. A través de Facebook explicó que, cuando estaba dando el pecho a su pequeño, antes de que el vuelo despegara, una azafata le dio una manta y le pidió que se cubriera. La pasajera se negó y explicó su caso en las redes sociales.

Tras la publicación, la aerolínea defendió su nueva política empresarial diciendo que en sus vuelos viaja gente de muchas culturas y que hay personas que se quejan al ver a un bebé mamando.

Asimismo, muchas madres han mostrado su descontento con esta medida llenando Twitter de fotos suyas con la cara tapada mientras dan el pecho a sus hijos.

Por otra parte, después de todo el movimiento en la red a favor de la lactancia materna en los vuelos, KLM ha publicado otro tuit en el que expresa que las madres no están obligadas a cubrirse.

<< By no means is the mother obliged to cover up herself or her child. And we absolutely don’t want to make the mums of our youngest passengers feel judged about >>>