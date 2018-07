Vende a su novia en eBay como "ruidoso lavaplatos" porque se queja mucho cuando le toca fregar

¡Un bromista en toda regla! Un hombre ha puesto a la venta a su novia en eBay como si fuera un "lavaplatos ruidoso" porque siempre tiene alguna queja cuando le toca lavar los platos. La chica, Gabby, consciente de que siempre ponía pegas, le dio la idea a su chico, Karl, de hacer la broma y subastarla en Internet. "Ella siempre está quejándose por tener que fregar los platos, pero es lo justo ya que yo hago toda la comida", dijo el hombre.

"Mientras estábamos fuera el domingo, me estaba molestando, así que le dije que me desharía de ella y la vendería a alguien". "Ella dijo que ‘no se puede vender a la gente’, así que pensé en mostrarle cómo podía hacerlo", añadió Karl.

Por este motivo, subió una foto de Gabby y publicó un anuncio para demostrarle a su chica que se podía hacer perfectamente. En la publicación escribió: "A la venta mi lavavajillas de segunda mano. Me ha venido bien, pero ya es hora de mejorar porque se está haciendo un poco ruidoso. No hay reembolsos aceptados".

Vende a su novia por eBay / Redes Sociales

Mientras la puja por ella iba ascendiendo en eBay hasta las 520 libras, Karl contó: "estábamos sentados esperando nuestra comida y ella dijo ‘es agradable que no esté lavando los platos por una vez’". Gabby se enteró de que su chico la había puesto a la venta y se echó a reír, pero se enfadó por la elección de la foto, según informa Mirror.

Gabby explicó: "No puedo creer que haya usado esa foto, realmente la odio. Fue tomada en una excursión de un día a Thorpe Park y fue una que ni siquiera subí a Facebook. Esa es la única cosa que realmente me molesta. Ni siquiera tengo eBay, así que cuando Karl me envió el enlace, pensé que me estaba gastando una broma, pero luego me metí en la página y me di cuenta de que era real".

Gabby admitió que está constantemente limpiando en la casa que comparten. "Es un verdadero bromista y tiene un gran sentido del humor, y me pareció muy gracioso cuando vi el anuncio, él no lo habría hecho si pensara que me habría avergonzado".