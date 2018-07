La víctima de la Manada: "Me rodearon los cuatro, me quitaron la riñonera, el sujetador y el jersey"

El diario Noticias de Navarra ha publicado la espeluznante declaración íntegra de la víctima de La Manada ante el tribunal que va a sentenciar los hechos: "Estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada y que pasara rápido".

La víctima de La Manada declaró ante el tribunal el pasado 14 de noviembre donde relató durante 4 horas la terrible experiencia que vivió debido a la presunta violación grupal.

El diario Noticias de Navarra ha publicado la declaración íntegra con unas declaraciones de lo más espeluznantes por parte de la joven madrileña. Tras explicar que empezó a hablar con los chicos en un banco, decidió irse al coche donde dormía durante los Sanfermines y el grupo de sevillanos decidió acompañarla.

La joven reconoce que se besó con uno de ellos sin intuir nada de lo que iba a ocurrir después: "No puedo decir cuánto duró el beso, no fueron cinco minutos, ni nos estuvimos abrazando. Y cuando me estaba besando y me daba la mano, entonces oí al que había entrado al portal que decía "vamos, vamos".

Fue entonces cuando este individuo junto con otro del grupo la hicieron entrar al portal: "Recuerdo la puerta, llegamos al cubículo ese, y fue cuando empecé a sentir más miedo. Me vi rodeada por aquellos cuatro, noté que me quitaban la riñonera, sujetador y me desabrochaban el jersey atado a la cintura. Empecé a sentir más miedo cuando me agarraron de la mandíbula y me acercaron para hacer una felación, y otro me agarraba de la cadera y me bajaba leggins. En ese momento estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada y que pasara rápido".

Durante toda la declaración la joven mantiene que nunca inició una conversación de índole sexual y que nunca consintió lo que ocurrió. Por ese motivo denunció los hechos: "Les denuncié porque habían cometido un delito, porque hicieron algo que yo no quería".