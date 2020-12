Rasel presenta 'La Dueña' y desvela: "Me hicieron la PCR más bruta que yo he visto en mi vida"

¡Coco Pretel charla con Rasel en Malas Influencias! Nuestro locutor conectó con el cantante después de un "mini pique" virtual para hacer las paces, saber qué proyectos tiene entre manos y conocer cómo ha pasado estos meses de pandemia. ¿Qué le pasó cuando fue a hacerse la PCR? ¡Atento porque la entrevista no tiene desperdicio!

¡Charlamos con Rasel! El cantante ha conectado con Coco Pretel en Malas Influencias para hacer las paces con nuestro locutor después de la mini pullita que le mandó Pretel hace unos días. Finalmente se han llevado a las mil maravillas y por si fuera poco... ¡Se han propuesto superar un récord Guiness! ¿Lo conseguirán?

¿Cómo ha pasado Rasel estos meses de pandemia? El artista nos contaba que en su pueblo, Bormujos (Sevilla), siguen aplicando las máximas restricciones, por lo que lo mejor es quedarse en casa. "Estoy super aburrido, super agobiado, jugando a la play, pasando ratos en el estudio haciendo la música que puedo, estando con mis niñas...", explicaba el cantante, que no puede tener más ganas de volver a subirse a un escenario. "Estoy acostumbrado a hacer muchos viajes y se nota el cambio", cuenta. ¡El artista acaba de estrenar nuevo tema, 'Dueña'!

Cómodos, tranquilos, en confianza... ¡En vez de una entrevista parecía una charla tomando unas cañas! El plato fuerte llegó cuando Rasel contó lo mal que lo pasó cuando tuvo que hacerse la PCR. "Me hicieron la PCR más bruta que yo he visto en mi vida", confesaba el artista. "Salió allí una mujer a llamarnos la atención porque estábamos montando jaleo en la sala de espera, y resulta que era ella la que estaba haciendo las PCR...", cuenta. ¿Se cobraría una venganza con el cantante? ¡Esperamos que no!

Recuerda, Malas Influencias de lunes a jueves a las 22.30h en el Instagram de Europa FM.