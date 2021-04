Un hombre confiesa su infidelidad a su mujer minutos antes de ser intubado por coronavirus

Cuando su salud empeoró a raíz del contagio de coronavirus, el hombre pidió a su mujer que no acudiese al hospital de Campo Grande (Brasil) donde iba a ser ingresado. Le dijo que ya se estaba recuperando y que no hacía falta que lo visitase, pero la esposa hizo caso omiso y acudió al centro sanitario para ver cómo se encontraba su marido.

Una vez allí, los médicos avisaron a la mujer de que el hombre se encontraba en la habitación con su novia, que además era una amiga común de la pareja. La esposa no daba crédito y el hombre no tuvo más remedio que confesar la doble vida que llevaba. "A partir de hoy, ella se encarga de mis cosas. Puedes irte", le dijo el marido, que trabaja como bombero en Brasil.

"Sus documentos, tarjetas de crédito, móvil y contraseña bancaria, se quedaron con su hija mayor, no hay nada conmigo. No sé por qué está haciendo esto en un momento tan difícil para la familia. No tengo nada que ver con eso", dijo la mujer a la prensa local, informa meganoticias.

Poco después de esta confesión, el hombre tuvo que ser inducido al coma por la gravedad de su estado.

