Pagos por Bizum: el surrealista método de un chico para hablar con su ex novia

En las redes sociales se ha viralizado la historia de una joven que utilizaba transferencias de Bizum para poder comunicarse con su ex pareja, que lo tenía bloqueado de todas las redes sociales.

La usuaria de Twitter @geagarcia_ conseguía este fin de semana más de 50.000 likes en un tuit en el que explicaba la surrealista manera que tenía su ex novio de comunicarse con ella. El joven le mandaba pequeñas transferencias de dinero, junto a las que escribía mensajes reclamando la atención de la joven, que lo bloqueó de WhatsApp y todas las redes sociales tras la ruptura.

"Solo puedo escribirte por aquí, desbloquéame y hablamos, que lo siento y te quiero mucho, por favor", decía el primer mensaje. "Mira Laura, ya no puedo más, este es el último. Llevo casi 3 euros y este es el último. Solo quiero explicarte las cosas, entiendo que no quieras volver, es solo hablar. Dame señales, por favor", decía en el siguiente, intentando buscar una reconciliación que parece que no ha llegado.

