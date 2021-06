Naiara, de Donosti, es la tercera afortunada de la 'Semana Miki Núñez'

Juanma Romero y Miki Núñez se juntan en el estudio de Me Pones Más para saludar a Naiara e Irati, de Donosti, las últimas galardonadas de la 'Semana Miki Núñez' que, cuidado al dato, ¡se conocieron en un concierto de Miki Núñez!. Estamos a miércoles y Miki Núñez no quiere que termine su semana especial para así poder continuar regalando experiencias únicas. En el día de hoy, el premio les ha tocado a dos buenas amigas de Donosti, pero no serán las últimas, porque, hasta el viernes, Miki continuará visitando a Juanma en los estudios de Europa FM.

Naiara es la tercera dichosa, pero...¡aún quedan por saber dos nombres! ¡Qué nervios y ganas tenemos por saber los nombres de los últimos ganadores!

El viernes 4 de junio se habrán conocido los nombres de los cinco afortunados que disfrutarán de un showcase privado de Miki Núñez. ¿Cómo sonará Sin noticias de Gurb y otros temas del artista en la intimidad? En breve, nuestros invitados de lujo podrán descubrirlo. Miki Núñez seguirá llamando a los oyentes de Me pones +, el programa de Juanma Romero en las tardes de Europa FM (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas).

Más que un 'showcase'

La cita con Miki Núñez en Barcelona tendrá lugar un fin de semana entre el 12 de junio y el 25 de julio (aún por determinar) y el premio va más allá del showcase íntimo con el artista. Además incluye (siempre para dos personas):