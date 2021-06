Las pulseras antitiburones

¿Os imagináis a Steven Spielberg pensando en pulseras que repelen tiburones para espantar al gran tiburón blanco en aquella gran secuencia final de Tiburón, la mítica película de 1975? Pues va a ser que no, pero que le digan lo contrario a Marck Zuckerberg, quien ha lucido, orgulloso, su pulsera en Hawái mientras hacía surf.

Las pulseras Sharkbanz

El fundador de Facebook se encuentra de vacaciones y no ha dudado en subir a sus redes un vídeo surfeando con una hidroala. Sin embargo, lo más llamativo no fue el aparato con el que Zuckerberg sobrevuela las olas, sino la, ya mencionada, pulsera para repeler tiburones. La pulsera, oficialmente llamada Sharkbanz, repele tiburones debido a un sistema de emisión de ondas electromagnéticas. Se supone que estas pulseras producen unas ondas que son capaces de entorpecer a los tiburones, de tal manera que no pueden detectar a sus presas.

Estos artilugios fueron desarrollados por científicos y expertos en tiburones, durante más de 15 años de desarrollo. Otra peculiaridad que tiene la pulsera es que no necesita carga, ya que se alimenta del propio movimiento. No obstante, Verónica Sierra, experta en tecnología, no se fía del todo "según los expertos en tiburones es algo, puramente, psicológico".

Famosos que usan la pulsera antitiburones

Marck Zuckerberg no es el único rostro conocido en demostrar el uso de estas pulseras. Otras figuras internaciones, como ha reconocido el expresidente Barack Obama, también la llevan. La pulsera está avalada por la Universidad Coastal Carolina. En la web oficial hay un vídeo muy instructivo sobre su uso. No obstante, también existen voces discordantes al respecto. Otro detalle curioso de Zuckerberg que la tabla que utiliza tiene rayas y eso tampoco es casual, porque se sabe que los tiburones tienen dificultades para identificar a sus presas, si estas, tienen rayas.

Tiburones por el mundo

En la Isla Long Beach, ubicada en New Jersey y en West End, en las Bahamas, son algunas de las zonas donde se encuentra una gran concentración de tiburones. De hecho, Long Beach es el hogar del gran tiburón blanco. Por otra parte, el mar hawaiano está repleto del tiburón tigre y el tiburón de Galápagos.