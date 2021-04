Libros y canciones unidos por la misma melodía

Juanma Romero repasa junto a Cristina Merino un listado de canciones que han estado inspiradas o creadas a partir de una novela. Aquí os ofrecemos nuestra particular selección, los cinco libros que suenan con más fuerza en Me Pones Más .

El 23 de abril es una fiesta especial para los amantes de la literatura, una fecha señalada en rojo para celebrar el Día del Libro y Sant Jordi. La historia del santo y el dragón, la rosa, las calles abarrotadas de libros, manuscritos y palabras. El 2021 no es como el 2020, pero tampoco lo está siendo como los años anteriores. No obstante, este es el día en el que los libros no atienden a razones y salen a la calle, como los revolucionarios, porque el 23 de abril es el día en el que sus voces, que en realidad son letras, gritan bien alto que ansían ser leídos. En el Me Pones Más dedicado al Día del Libro, Juanma repasa algunas de las historias de la lista de 16 canciones inspiradas en libros.

Las recomendaciones literarias de Me Pones Más

Sin noticas de Gurb y Miki Núñez

Historia preciosa de Eduardo Mendoza a la que Miki Núñez le rinde homenaje con su canción. La novela está ambientada en Barcelona, durante el verano de 1992 y con un punto de partida, cuanto menos, rocambolesco: un alienígena se ha perdido en la ciudad con la apariencia de Marta Sánchez.

En la carretera y Katy Perry

En la carretera, Jack Kerouak hace un retrato de la generación beat, de la contracultura, de los Estados Unidos de los años 50. Es un texto reflexivo para entender mejor la sociedad americana de esa época, un viaje entre amigos por la mítica ruta 66.

Romeo y Julieta y Taylor Swift

La tragedia por excelencia escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias; inmersas en una rivalidad eterna, deciden hacerle frente a todas las adversidades y vivir su amor. El final lo conocemos todos, ¿verdad?

Peter Pan y El Canto del Loco

¿Quién no conoce a Peter Pan? Una obra popularizada en otras muchas artes, especialmente en el cine, pero que nace como obra escrita. James M. Barrie es el responsable de crear a Peter Pan, Wendy y el Capitán Garfio. La historia de Barrie sigue igual de viva y vigente, como el espíritu de Peter Pan.

Flamenca y Rosalía

Obra medieval subversiva del siglo XIII, de autor desconocido, y de la que Rosalía se inspiró en 2018 para crear El mal querer, uno de los éxitos más destacados de los últimos años. El mal querer fue el primer álbum de la arista, su carta de presentación y una auténtica revolución musical.