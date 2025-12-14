EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE
¿Alguna vez has escuchado una conversación ajena por el teléfono fijo? Ana y su amiga sí lo hicieron
Antes del invento del teléfono móvil, una oyente de Me Pones en Valencia se puso a escuchar una conversación ajena. Ese día, cuando Ana tenía 14 años, estaba hablando con una amiga por el fijo y, de repente, escucharon la voz de una mujer explicando sus problemas matrimoniales. ¡Se había colado la llamada de una vecina! Lejos de abandonar la conversación, la amiga se puso de pie en la cama para coger mejor señal. ¡No te pierdas la anécdota completa y dale al play!