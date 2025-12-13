EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE
La Navidad no empieza hasta que... ¿discutes con tu madre por el árbol?
Iván Infante y Juanma Romero hablan con María José, una oyente de Me Pones en Madrid que empieza la Navidad de forma extraña... Para ella, estas fiestas se inauguran en su casa colocando un árbol "MINÚSCULO" que siempre le genera discusión con su madre. "No llega a un metro...", se queja. Pero Juanma contraataca y cuenta que su árbol mide 35 centímetros: "Yo tengo un perro de 15 añitos que ya no crece más, el árbol va acorde con él", dice entre risas. ¡No te pierdas su conversación completa!