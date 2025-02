EN 'ME PONES'

Carmen hace llorar de risa a Juanma Romero: "Vivo con miedo a quedarme sin papel higiénico"

Los miedos son irracionales, y el de Carmen no iba a ser menos. La oyente de Me Pones hace llorar de risa a Juanma Romero al contarle que su mayor miedo es no tener papel higiénico. "Debe ser una tara que me ha surgido en los últimos años, porque de repente veo que me queda un rollo y me empiezo a poner muy nerviosa. Me entra como ansiedad, y tengo que bajar un paquete de papel higiénico. [...] En la época del COVID-19, yo me reía de eso. Ahora soy así", reconoce entre risas.