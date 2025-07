CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

¿Que tu novio te presente a tu ex? Eso es lo que le pasó a Beatriz

Beatriz ha querido contarle a Juanma Romero en Me Pones la anécdota sobre el día en el que su novio le presentó a su propio ex. "Fui con mi entonces pareja a Tenerife y nos iba a recoger un amigo suyo, que era el que tenía el piso. Me presentan al compañero y... ¡era mi ex! No sabía que se conocían entre ellos y que iba a tener que convivir con él junto a mi pareja", nos explica. ¡Escucha su historia completa dándole al play!