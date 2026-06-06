EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

¿Tú también pensabas que las uñas y el pelo crecían desde las puntas?

Anaís, una oyente de Me Pones en Lleida, pensaba desde pequeña que las uñas y el pelo crecían desde las puntas. "Si no te lo explican, tú sigues con tu idea", le cuenta a Iván Infante. "En un momento, a los 10-11 años, debí comentarlo con alguien como lo más normal del mundo y me dijo: 'Que no, que crecen desde la raíz'. Lo que más rabia me dio fue el tonito... El típico tonito cuando la gente te corrige, con ese aire de superioridad. ¿Es necesario?", se pregunta. ¡Escucha su anécdota completa!