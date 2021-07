Vicente Vallés (periodista): "Siempre ha sido muy importante el trabajo periodístico. En estos tiempos lo es todavía más"

Con cinco años, un 16 de julio de 1969, Vicente Vallés vio por la televisión la llegada del hombre a la Luna. Fue en ese momento que empezó a sentir "una enorme tentación de saberlo todo", y empezó a informarse a través de periódicos, radio y televisión acerca de todo lo que pudo de esos tres hombres que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad.

Pero esa vocación no le vino de familia. De hecho, Vallés fue el primer miembro de su familia que accedió a la universidad. Su familia tiene un origen muy humilde, aunque el propio periodista destaca que sí existía una voluntad por conocer la actualidad. "Recuerdo que mi padre siempre compraba el periódico y yo lo hojeaba con él", comenta en Buscando vocaciones, una iniciativa de Atresmedia y la Universidad Europea de Madrid para ayudar a los estudiantes a elegir su destino profesional.

Poco a poco, ese interés y querer saberlo todo se fue convirtiendo en una vocación profesional, y terminó de descubrir su amor hacia lo que estaba haciendo en un verano que pasó en Estados Unidos, donde pudo empaparse de primera mano en todo lo referente al Caso Watergate, que había sucedido poco antes. Entonces descubrió que todo conocimiento que iba adquiriendo, bien por haber provocado el momento o bien porque se lo encontró de frente, le serviría más adelante en su vida laboral y personal.

Aprovecha cada oportunidad, aunque no sea exactamente lo que buscas

"Empecé con una beca, de ahí pasé a unas prácticas y finalmente me quedé con un contratito en la radio", recuerda Vallés. Su sueño se había cumplido, es donde siempre quiso trabajar. Pero poco después apareció la oportunidad de trabajar en la televisión... y ya no abandonó ese medio. De esta experiencia sacó una de las lecciones más importantes de su vida: "uno nunca sabe cómo van a discurrir las cosas, lo que sí hay que saber aprovechar ese discurrir de las cosas".

El trabajo de periodista, para él, es apasionante. "Nunca te aburres", comenta, "porque hay de todo: hay días más mecánicos, días en los que llegan muchas sorpresas y otras veces es cumplir con el guion". Pero esos días en los que llegan sorpresas son increíbles. De hecho, desde que empezó la carrera él quiso contar una noticia igual de histórica que la que le hizo dar sus primeros pasos en este mundillo, la llegada del Apolo 11 a la Luna, y recientemente tuvo esa oportunidad: pudo anunciar el hallazgo de las vacunas contra el coronavirus. "Creo que contar esas noticias merecen tantos años de profesión".

"No te sientas frustrado"

"No debemos pensar que si no llegas a hacer eso todo es un fracaso y tienes que estar frustrado, eso no es así", recalca. Y además aporta otra perla de conocimiento: que es muy bueno tener un objetivo, pero es mejor tener la mente abierta a que ese objetivo pueda variar, precisamente para no sentir esa frustración, sino sentirnos satisfechos por lo que hacemos.

Vallés lanza también un mensaje contra el miedo por la teórica escasez de salidas: "Hay muchos más medios de comunicación ahora que cuando yo estudiaba en la universidad, así que hay muchas más opciones para encontrar un hueco a partir del cual construir tu futuro profesional". Además recalcó la importancia del periodismo en estos tiempos en los que la desinformación y los bulos corren libremente: "Siempre ha sido muy importante el trabajo periodístico. En estos tiempos lo es todavía más. [...] El trabajo de un periodista en 10-15 años será insustituible".