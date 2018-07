El youtuber Logan Paul, duramente criticado por grabar un vídeo en el que aparece un hombre ahorcado en un bosque

Las redes sociales se han vuelto en contra del youtuber estadounidense Logan Paul, un joven que acumula más de 15 millones de suscriptores en Youtube. Una cifra inalcanzable para la mayoría.

El pasado 31 de diciembre el joven anunciaba en su cuenta de Twitter que ese mismo día iba a publicar en su canal de Youtube "el vídeo más loco y más real nunca antes compartido". Y así fue. En la grabación se podía ver a Paul paseando con un par de amigos por el bosque Aokigahara, conocido como "el bosque de los suicidios", que se encuentra ubicado en la base del monte Fuji, en Japón. Allí se encontró con un hombre ahorcado en un árbol. Sin embargo, en vez de lamentarse por presenciar tan dura escena, comenzó: "¿estás vivo? ¿nos estás jodiendo?". Un comportamiento que las redes sociales han criticado duramente.

"¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Muy triste. Espero que este último vídeo los haya despertado. Eres pura basura. El suicidio no es una broma", aseguraba un usuario de Twitter.

El aluvión de críticas que el estadounidense ha recibido lo ha obligado a borrar el contenido de su canal y pedir disculpas. Asegura que "era la primera vez que le ocurría una situación de este tipo" y recalcó que "él también puede cometer errores", sin olvidar que su intención no era "ganar visitas".